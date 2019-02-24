Великая Покорила Египет

Прошедшие выходные ознаменовались встречей сильнейших саблистов и саблисток планеты в столице Египта. Среди женщин подняться на высшую ступень пьедестала выпала честь россиянке Софье Великой.

Последняя начала свой турнирный путь напрямую со стадии одной тридцать второй финала поединком против испанской фехтовальщицы Лайи Вилы. Поединок отнюдь не стал проходным и Великой пришлось серьезно постараться, чтобы не покинуть турнир после единственного поединка – 15:13 в пользу спортсменки из РФ.

На следующем этапе, в одной шестнадцатой, Великая вновь оказалась на грани в противостоянии с француженкой Каролин Кероли. Здесь имя победительницы могло измениться в любой момент, но Софье хватило опыта, чтобы добиться нужного для себя результата – 15:14.

Несколько проще закончилось противостояние с китаянкой Йингджи Ма, которая не создала для Великой особых проблем в одной восьмой – 15:8. В четвертьфинале россиянке противостояла венгерка Лиза Пустои. Здесь Софье вновь пришлось продемонстрировать все свое мастерство, которое привело ее к победе 15:13.

Оба полуфинала получились тяжелыми. Великая скрестила клинки с небезызвестной француженкой Сесилией Бердер, одолев ту с минимальным перевесом – 15:14. С аналогичным результатом завершилась встреча украинки Ольги Харлан с кореянкой Чхве Суен, верх в которой взяла последняя.

Итоговый поединок также был не из наиболее простых, но все же Великой удалось создать небольшое преимущество, ставшее залогом ее победы – 15:12.

В мужской части турнира лучше остальных показал себя О Сан Ук из Южной Кореи. Он также начал с одной тридцать торой финала, в сравнительно простом поединке одолев сопротивление британца Уильями Дири – 15:8. В одной шестнадцатой из-за корейца был вынужден сложить оружие грузин Михеил Мардалейшвили – 15:5.

Первым по-настоящему серьезным соперником на пути О Сана Ука к финалу стал итальянец Альдо Монтано, встреча с которым выпала на одну восьмую финала. Представитель Старого света был хорош, но недостаточно, чтобы добыть победный результат – 15:12 в пользу его соперника.

Еще одним испытанием для О Сана Ука стала четвертьфинальная дуэль с французом Венсаном Анстеттом. В этом случае вновь была добыта трудовая победа – 15:11 на табло.

В первом полуфинале встречались Арон Силади из Венгрии и Сандро Базадзе из Грузии. Последний в четвертьфинале сенсационно выбил из турнира американца Эли Дершвитца. На стадии одной второй чуда не случилось и Силади спокойно квалифицировался в финал – 15:5. О Сан Ук, в свою очередь, также не испытал особых проблем в схватке со своим соотечественником Кимом Джуном Хо – 15:7.

Заключительный поединок лишь подтвердил лучшую форму О Сана Ука, который в уверенной манере заставил Силади капитулировать – 15:10.