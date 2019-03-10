Казуясу Минобе и Ана Попеску Стали Триумфатора Гран-При в Будапеште

Особые воспоминания будут связывать японского фехтовальщика Казуясу Минобе с Будапештом, где в это воскресенье, десятого марта, он добыл победу на Гран-при в шпаге. Свой турнирный путь Казуясу начал со стадии одной тридцать второй финала поединком против француза Ромэйна Каннона. Старт вышел удачным для японца, свидетельством чему была его победа со счетом 15:8.

Тяжело проходил поединок одной шестнадцатой, где ему в соперники достался венгр Давид Нодь. Никто из участников дуэли так и не поразил соперника максимально возможное количество раз – 8:7 в пользу Минобе.

Неожиданно легким было противостояние Казуясу против француза Янника Бореля в одной восьмой. Титулованный соперник не смутил представителя Дальнего Востока и тот спокойно довел дело до победного конца – 15:7 в итоге.

За легким поединком вновь последовал сложный. В четвертьфинале ему в противники достался венгр Ондраш Редли, который также заставил Казуясу проявить свои лучшие качества. В результате встречи дальше прошел приезжий спортсмен, победивший со счетом 10:9.

В полуфиналах сошлись итальянец Андреа Сантарелли и швейцарец Хайнцер, а также Казуясе Минобе и венгр Тибор Ондрашфи. В первой из вышеупомянутых пар сильнее оказался представитель Италии, одолевший соперника со счетом 15:10. В второй паре проворнее был Минобе, победивший 15:9.

Финальный поединок проходил примерно на равных, но, все же, с легким преимуществом Казуясу, который сумел преобразить свое превосходство в итоговый триумф – 15:12 в его пользу на табло.

Сильнейшей в женской части соревнований стала румынка Ана Мария Попеску. Титулованная спортсменка начала свое восхождение к вершине напрямую с одной тридцать второй финала, в рамках которой выбила из турнира россиянку Мария Образцову – 15:11.

В одной шестнадцатой вызов ей бросила американка Катарин Холмс. Данное противостояние также не стало легкой прогулкой для европейки, но ей удалось склонить чашу весов в свою пользу – 15:12.

В одной восьмой Попеску скрестила клинки с француженкой Ориан Малло. Последняя искренне старалась, однако одного лишь желания было мало для победы, что и подтвердил конечный результат в пользу Аны – 15:9.

В четвертьфинале от руки Попеску «пала» еще одна американка – на сей раз не посчастливилось Келли Харли, уступившей 15:7.

В рамках полуфинала была перед Попеску была вынуждена капитулировать южнокореянка Чхве Ин Джон, проигравшая 13:11. В параллельном противостоянии Кан Ён Ми, также представляющая Корею, поборола француженку Коралин Виталис – 15:13.

Заключительный поединок дня был довольно скоротечным и засвидетельствовал полное доминирование Попеску, которая оформила победу при счете 15:7.