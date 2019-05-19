Дериглазова и Фокони победили на Шанхайском Гран-При

Дериглазова, как и полагает одной из лучших рапиристок планеты, начала свой турнирный путь с одной тридцать второй финала поединком против южнокореянки Ким Мины. Проходным данный поединок не стал, однако совсем легко победа также не далась – 15:10 в пользу Инны на табло.

В одной шестнадцатой Дериглазовой выпало бороться с итальянкой Мартиной Батини. Данный поединок завершился с аналогичным результатом – 15:10 и дальше прошла представительница РФ.

Несравнимо легче Инне досталась победа в одной восьмой, где против нее выступала американка Николь Росс. У последней не нашлось аргументов против стремительных атак своей визави, свидетельством чему и стал счет на табло – 15:6.

Четвертьфинал для Дериглазовой также прошел на одном дыхании. На сей раз сложить оружие была вынуждена немка Леони Еберт – 15:5. На стадии одной второй финала Дериглазова с уже привычным для себя счетом (15:10), одолела опытную итальянку Арианну Эрриго.

Заключительный поединок против другой представительницы южной страны, Аличе Вольпи, также прошел довольно ровно и зафиксировал победу Инны – все те же 15:10.

Итальянской делегации, впрочем, жаловаться по итогам турнира не на что. Их представитель, Алессио Фокони, не знал себе равных в мужской части турнира. Он также стартовал с одной тридцать второй, где был сильнее британца Джеймса-Эндрю Девиса – 15:11.

На следующем этапе с тем же счетом было сломлено сопротивление француза Максима Поти. В одной мог состоятся реванш, ведь против Фокони боролся еще один представитель Франции – Энцо Лефор. Впрочем, набравшего приличный ход итальянца остановить было не просто, что и было вскоре доказано на деле – 15:10.

Крайне сложным для Фокони выдался четвертьфинал против американца Герека Мейнхардта. Оба спортсмена собрали за свою карьеру множество титулов, а потому не удивительно, что имя победителя определилось лишь в последний момент – 15:14 в пользу Герека.

На стадии полуфинала от клинка Фокони «пострадал» Чои Чун из Китая – 15:11. В другом полуфинале прекратил борьбу россиянин Тимур Сафин, проигравший Нику Иткину из США – 15:7.

В заключительном поединке, также ставшем испытанием нервов, победу с минимальным преимуществом отпраздновал Фокони – 15:14.