Великая и Апити Победили на «Московской Сабле»

Россиянка Софья Великая начала свой путь к вершине с одной тридцать второй финала поединком против француженки Шарлин Таилландир. Блицкрига не получилось, однако Софья без проблем довела счет до победного – 15:10.

В одной шестнадцатой ей выпало бороться с итальянкой Софией Чиараглией. Данная встреча прошла для представительницы страны-хозяйки турнира несколько легче и завершилась со счетом 15:8 в пользу Великой.

В одной восьмой с довольно существенным разрывом была деклассирована другая итальянка – опытнейшая Ирене Векки. По результатам данной дуэли на табло светилось 15:7. Немногим больше Софья позволила своей сопернице по четвертьфиналу, китаянке Кьян Сиан Руи, сложившей оружие при счете 15:9.

В полуфинале Софья боролась со своей соотечественницей Софией Поздняковой. Последняя в предыдущем поединке «выбила» Яну Егорян со счетом 15:14. Схватка в одной второй также была предельно напряженной, но завершилась триумфом Великой – 15:13.

В другом противостоянии одной второй финала китаянка Яци Шао была сильнее венгерки Лизы Пустои – 15:9. Заключительный поединок в женской части турнира стал практически односторонним и подтвердил отличную форму Великой – 15:8.

Француз Болад Апити свое восхождение также начинал с одной тридцать второй, где добыл весьма непростую победу над канадцем Шолом Гордоном – 15:12.

Несколько проще ему далась одна шестнадцатая финала, где его соперником оказался кореец Со Джон Хван – 15:7.

Вновь проявлять свои лучшие качества Апити пришлось в одной восьмой, где он пересекся с россиянином Константином Лохановым. Встреча проходила практически на равных, однако французу удалось повернуть ряд эпизодов себе на пользу, что и гарантировало его победу – 15:12.

«Российская» линия на турнирном пути Болада продолжилась и в четвертьфинале, где против него вышел Камиль Ибрагимов. Поединок вышел сложным, но приезжий спортсмен оказался сильнее, победив со счетом 15:13.

В полуфинальном поединке с аналогичным результатом было сломлено сопротивление немца Макса Хартунга. В параллельном противостоянии одной второй американец Эли Дершвитц был сильнее итальянца Луки Куратоли – 15:12. Последняя встреча дня окончилась победой Апити – 15:10.