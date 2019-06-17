Фокони и Харлан – Первые Чемпионы Европы Образца 2019

Фокони начал свою турнирную поступь с уверенного выступления в группе, где были добыты пять побед из шести возможных (5:1, 5:2, 5:2, 5:3, 5:0 и 2:5). Это подарило ему прямую путевку в одну тридцать вторую, где итальянцу выпало скрестить клинки с венгром Ондрашем Нейметом. Победа была добыта на классе и позволила Фокони пройти дальше – 15:8.

В одной шестнадцатой Алессио боролся против немца Беньямина Клайбринка. В данном случае все было не столь однозначно, но все же Фокони удалось создать для себя определенный задел, ставший, в итоге, залогом его победы – 15:11. Примерно аналогичным образом прошла дуэль с французом Эрваном Ле Пешо, который сложил оружие при счете 15:10.

В четвертьфинале Фокони вышел на россиянина Дмитрия Жеребченко и, к сожалению для поклонников последнего, довольно спокойно квалифицировался в полуфинал – 15:7. В одной второй от его руки «пострадал» Алексей Черемисинов, уступивший в напряженном поединке 11:15.

В параллельном полуфинале другой итальянец, Даниэле Гароццо, оставил не у дел француза Энцо Лефорта – 15:8. Заключительный поединок завершился разгромом, ведь Фокони не оставил оппоненту ни единого шанса – 15:4.

Украинка Ольга Харлан, боровшаяся в женской индивидуальной сабле, предварительный раунд прошла «на отлично», добыв максимум побед (5:1, 5:4, 5:3, 5:1, 5:1 и 5:3). Благодаря подобному успеху, одну тридцать вторую Ольга преодолела автоматически и вышла напрямую в одну шестнадцатую.

На данном этапе ее соперницей стала немка Леа Крюгер. Поединок завершился довольно скоро, зафиксировав безусловную победу украинки – 15:2. В одной восьмой Харлан провела крайне непростой поединок против испанки Арасели Наварро. Несмотря на все сложности, Ольга все же сумела пробиться дальше, одолев соперницу 15:13.

В четвертьфинале Харлан встретилась со своей тезкой, россиянкой Ольгой Никитиной. Здесь преимущество украинки было подавляющим, что и было отображено в итоговом счете – 15:8 на табло.

В одной второй финала Харлан скрестила клинки с не менее титулованной Анной Мартон из Венгрии и сумела доказать свое превосходство в захватывающем противостоянии, завершившимся со счетом 15:10.

В другом полуфинале главная надежда российских болельщиков, Софья Великая, отступила под натиском француженки Манон Брюне – 15:11. Финал проходил на равных, однако Харлан в определенный момент удалось выйти вперед по очкам и, впоследствии, удержать добытое преимущество – 15:12.