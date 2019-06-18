Фрейлих Удивляет, Дериглазова в Шаге от Золота

Фрейлих прошел предварительный раунд не лучшим образом, сумев победить лишь в четырех поединках из шести (5:3, 5:3, 1:5, 4:5, 4:3, 5:4). Этого, впрочем, хватило для того, чтобы продолжить борьбу уже в одной тридцать второй финала. Здесь ему в соперники достался британец Филип Марш. Встреча проходила на равных, но несколько удачных выпадов в конце склонили чашу весов в пользу израильтянина – 15:11.

В схожем ключе проходила и встреча одной шестнадцатой финала против итальянца Габриэле Чимини. Последний, правда, нанес на один укол больше – 15:12.

В одной восьмой Блам едва не прекратил борьбу на турнире, натужно одолев украинца Владимира Станкевича – 15:14. А после, набрав отличный ход, сумел «выбить» в четвертьфинале весьма опытного Богдана Никишина, также представляющего Украину.

Полуфинальный поединок против чеха Иржи Берана оказался для Фрейлиха на удивление легким, что и подтвердил счет на табло – 15:8. В другом поединке стадии одной второй лучшим в дуэли двух итальянцев стал Андреа Сантарелли, одолевший Энрико Гароццо – 15:12.

А вот Фрейлиха уже было не остановить. В заключительном поединке он непринужденно одолел Сантарелли, зафиксировав комфортный счет 15:9 в свою пользу.

Ди Франчиска, напротив, прошла предварительный раунд практически безупречно, добыв максимум побед на групповом этапе (5:0, 5:4, 4:2, 5:1 и 5:4).

Оказавшись напрямую в одной шестнадцатой, она попросту поиздевалась над Мари Дворкин из Израиля, одолев ту со счетом 15:4.

Куда сложнее Элизе пришлось в одной восьмой финала, где ее соперницей была француженка Солен Бутруиль. Последняя оказалась «крепким орешком» и пропустила итальянку в следующую стадию лишь нанеся той двенадцать точных уколов – 15:12.

В четвертьфинале ди Франчиске удался еще один условно легкий поединок, в котором она оставила не у дел юную надежду немецкого фехтования Леони Эберт – 15:5. На этом же этапе Инна Дериглазова одолела Анастасию Иванову (15:6), а Лариса Коробейникова была побеждена Изаорой Тибус.

Именно с последней и выпало фехтовать ди Франчиске в полуфинале. Поединок был не из простых, но итальянка сумела выйти из него с высоко поднятой головой – 15:13 в ее пользу. Дериглазова свой полуфинал против Аличе Вольпи, также представляющей Италию, выиграла со счетом 15:11.

Принимая во внимание попадание Дериглазовой в финал, именно на нее возлагались основные надежды относительно первого российского золота на отчетном турнире. Тем не менее, судьба распорядилась иначе и сильнейшей оказалась ди Франчиска, победившая с убедительным счетом 15:8.