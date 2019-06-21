Чемпионат Европы. Обзор Третьего и Четвертого Дней

В среду в мужской сабле не было равных Вениамину Решетникову. Он блестяще прошел предварительный раунд, победив во всех поединках. В одной шестнадцатой он выбил бельгийца Жуля Вишера (15:11), а в одной восьмой Решетников оставил не у дел Матяша Сабо из Германии (15:12).

Четвертьфинал для Решетникова запомнился победой над итальянцем Энрико Берре (15:8), а на стадии одной второй сложить оружие под напором российского спортсмена был вынужден немец Макс Хартунг. В финале против своего соотечественника Камиля Ибрагимова Решетников оказался недостижимым, уверенно оформив чемпионский титул – 15:7.

В этот же день в индивидуальной шпаге соревновались девушки и здесь удивительное «превращение» удалось француженке Коралин Виталис. Уступив в четырех поединках предварительного раунда, она все же прошла в одну тридцать вторую, где была сильнее немки Беате Кристманн (15:12).

В тяжело проходившей дуэли на стадии одной шестнадцатой французская спортсменка оказалась лучше Анны Марии Попеску из Румынии – 14:13. Не менее напряженным был и поединок одной восьмой против полячки Александры Замаховской (15:14).

В четвертьфинале Виталис вновь одержала минимальную победу,будучи сильнее украинки Яны Шемякиной (15:14). В полуфинале была остановлена немка Александра Ндоло (15:12), а в заключительном поединке было сломлено сопротивление соотечественницы Виталис, Мари-Флоранс Кандассами (15:11).

Четверг ознаменовался началом командных состязаний. Так, в мужской рапире были несравненными французские атлеты. В одной восьмой они разбили Нидерланды (45:29). В четвертьфинале досталось команде Великобритании – 45:25, а в полуфинале была остановлена сборная России (45:29). Последняя, в последствии, стала четвертой, уступив в матче за третью строчку итальянцам (45:36). Французы же довели начатое до конца, одолев в финале немцев – 45:26.

Поводом для радости среди российских любителей фехтования стало выступление женской команды в сабле. В одной восьмой россиянки легко одолели представительниц Грузии – 45:29. В четвертьфинале схожая участь ожидала представительниц страны-хозяйки турнира – 45:34.

Полуфинальный поединок против итальянок проходил несравнимо ровнее, но, в который раз, доказал, что в командной женской сабле этой команде противостоять крайне сложно – 45:39 в пользу России. Дуэль против команды Венгрии прошла чуть спокойнее и завершилась для РФ золотыми медалями – 45:34.