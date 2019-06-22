Чемпионат Европы. Обзор пятницы и субботы

В пятницу проходили соревнования в женской командной рапире и мужской шпаге, также в командах.

Девушки-рапиристки одну восьмую финала проходили автоматически и первый свой поединок провели сразу на стадии четвертьфинала против команды Польши. Последняя ничего не сумела противопоставить россиянкам и уступила 45:24.

В полуфинале также довольно уверенно был взят верх над итальянками – 44:32. В другой встрече данной стадии француженки легко сломили сопротивление хозяек соревнований – 45:28. Главный поединок сложился в пользу команды РФ и завершился со счетом 45:32. В матче за третье место победили итальянки – 15:36.

В мужской шпаге команда России начинала с одной восьмой финала встречей со сборной Великобритании и безо всяких проблем оформила победу – 45:22. Четвертьфинал против Германии был несколько сложнее и максимальный счет так и не был достигнут – 36:26.

Еще более сложным был полуфинал, где россияне встречались с венграми. Здесь решающим мог стать каждый промах и, к счастью своему, больше оных сделали именно представители страны с берегов Дуная – 24:23. В другом полуфинале Дания оставила не у дел Эстонию, победив 40:32. Финал для россиян был схож с предыдущим поединком и завершился победой с минимальным преимуществом – 31:30. Бронзовыми призерами были венгры, одолевшие эстонцев 36:25.

Лучшими шпажистками среди женских команд оказались полячки. Они стартовали с одной восьмой, где выбили из турнира Бельгию – 45:22. В четвертьфинале были остановлены венгерки – 40:29.

На стадии полуфинала им довольно неожиданно удалось победить команду Франции, завершив встречу со счетом 45:37. В параллельной дуэли команда России в сложном поединке взяла верх над представительницами Италии – 36:35.

В борьбе за золото напряжение продержалось до самого конца, ведь команды долго шли на равных. Но, все же, в какой-то момент более удачливыми были именно спортсменки из Польши, взявшие золото европейского первенства со счетом 26:25. В поединке за третье место лучшими были итальянки – 45:38.

А вот в мужской сабле родную публику сумела порадовать сборная Германии. Нача напрямую с четвертьфинала, немцы выбили французов 45:40. На этом же этапе россияне уступили румынам 45:42.

В полуфинале местные атлеты, воодушевленные своими успехами, заставили капитулировать команду Италии – 45:42. В другом полуфинале сборная Венгрии была сильнее команды Румынии – 45:40.

Борьба за первое место была не менее увлекательной и закончилась победой Германии – 45:43. Третья строчка отошла итальянцам, победившим 45:35.