Первые Чемпионы Мира из Бразилии и Южной Кореи

В четверг были разыграны первые комплекты наград. Сильнейших из своего числа определяли девушки-шпажистки и мужчины-саблисты.

Натали Мюльхаузен прошла предварительную стадию с шестью победами из шести возможных, две из которых, правда, не достигли максимального счета – дважды по 4:3. Данный результат позволил ей продолжить борьбу уже со стадии одной тридцать второй, где в соперницы ей досталась полячка Рената Кнапик-Мязга. Поединок случился ровным, однако у представительницы Бразилии дела шли лучше, и она закономерно победила – 15:12.

В одной шестнадцатой Мюльхаузен боролась с китаянкой Жу Минге и вновь была успешна, одолев ту 15:10. В одной восьмой финала на пути южанки оказалась итальянка Альберта Сантуччио. Это был тот момент, когда Натали едва не прекратила борьбу, ведь победа далась ей с трудом – счет 15:14 служит тому прямым подтверждением.

В четвертьфинале Мюльхаузен скрестила клинки с Лис Роттлер-Фаутч, которую и победила со счетом 11:10. Немного проще ей было в полуфинале, где бразильская спортсменка встретилась с Вивиан Конг из Гонконга. Итог данной встречи – 15:11 в пользу Мюльхаузен. В другом полуфинале встречались украинка Алена Кривицкая и китаянка Лин Чен. Обе спортсменки доказали свой высокий уровень, однако представительница Азии была несколько проворнее, победив 15:14.

Завершающий поединок прошел под девизом осторожности, что нашло свое отражение в итоговом счете – 13:12 в пользу фехтовальщицы из Южной Америки.

О Сан Ук стартовал напрямую с одной тридцать второй финала и весьма уверено поборол испанца Гильермо Манчено – 15:11. Чуть сложнее спортсмену из Южной Кореи пришлось на стадии одной шестнадцатой финала, где ему противостоял опытный француз Венсан Анстетт. Европеец изрядно потрепал нервы своему визави, но, все же, был вынужден отступить – 15:13 в пользу О Сан Ука.

В одной восьмой О Сан Ук практически не заметил сопротивления итальянца Луиджи Самеле, заставив того капитулировать со счетом 15:8. В четвертьфинале соперником дальневосточного атлета стал россиянин Константин Лоханов. Последний уступил 15:9, но сумел занять десятое место, что стало наилучшим результатом среди россиян.

В первом полуфинале встречались венгр Ондраш Сатмари и Моджтаба Абедини из Ирана. Как говорят, дома и стены помогают, а потому победе Сатмари со счетом 15:8 никто не удивился. О Сан Ук свою встречу стадии одной второй финала провел против итальянца Луки Куратоли, который также не нуждается в представлении. Оба участника этой дуэли заслужили наивысших похвал, однако дальше прошел именно кореец – 15:12.

Заключительный поединок, несмотря на поддержку трибун, выиграл именно приезжий участник, оформивший чемпионство при счете 15:12.