Представительница России Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

В финале 29-летняя российская спортсменка одержала победу над 25-летней француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11. Бронзовыми призерами стали итальянки Элиза ди Франчиска и Арианна Эрриго.

Дериглазова принесла вторую награду в копилку сборной России на чемпионате мира-2019. Ранее в пятницу российский шпажист Сергей Бида стал серебряным призером в индивидуальных соревнованиях.

Дериглазова в пятый раз стала чемпионкой мира (три – в индивидуальных первенствах, два – в командных).

Также на ее счету четыре победы на чемпионатах Европы (две – в индивидуальном первенстве, две – в командном турнире).

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