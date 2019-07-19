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Российская рапиристка Дериглазова в пятый раз стала чемпионкой мира
Крутейшее достижение.
Представительница России Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах.
В финале 29-летняя российская спортсменка одержала победу над 25-летней француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11. Бронзовыми призерами стали итальянки Элиза ди Франчиска и Арианна Эрриго.
Дериглазова принесла вторую награду в копилку сборной России на чемпионате мира-2019. Ранее в пятницу российский шпажист Сергей Бида стал серебряным призером в индивидуальных соревнованиях.
- Дериглазова в пятый раз стала чемпионкой мира (три – в индивидуальных первенствах, два – в командных).
- Также на ее счету четыре победы на чемпионатах Европы (две – в индивидуальном первенстве, две – в командном турнире).
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