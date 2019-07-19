Дериглазова выиграла золото ЧМ, Бида – серебро

Инна Дериглазова стартовала на будапештском чемпионате мира напрямую со стадии одной тридцать второй. Ее первой соперницей была румынка Мария Болдор, которая практически ничего не смогла противопоставить именитой россиянке – 15:4.

В одной шестнадцатой Дериглазова встречалась с Хо Хё Чжи из Южной Кореи. Здесь Инне пришлось продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы доказать свое преимущество над соперницей – 15:11.

После этого, уже на стадии одной восьмой финала, российская спортсменка встретилась с Джессикой Гоу из Канады. В этом противостоянии с интригой не сложилось, ведь Дериглазова уверенно провела поединок, победив с разгромным счетом 15:8.

В четвертьфинальной дуэли Инне пришлось бороться со своей соотечественницей Аделиной Загидуллиной. К удивлению многих, последняя практически ничего не смогла противопоставить Дериглазовой и уступила 15:3.

В первом полуфинале встречались француженка Полин Ранвье и итальянка Арианна Эрриго. Более крепкими нервами, как показал результат схватки, может похвастать именно Ранвье, оформившая путевку в финал со счетом 15:13.

Дериглазова свой полуфинал проводила против еще одной итальянки – Элизы ди Франчиски. Эта дуэль также заставила поволноваться фанатов обеих участниц, но лучше с поставленной задачей справилась именно Дериглазова – вновь 15:13.

Заключительный поединок у девушек завершился победой Инны со счетом 15:11, позволив ей оформить пятое мировое чемпионство в карьере.

Молодой венгр Гергей Шиклоши свой путь к вершине на домашнем чемпионате начал еще с предварительного раунда, выиграв все шесть поединков в группе. Оказавшись, таким образом, в одной тридцать второй, он сумел сломить сопротивление венесуэльца Франциско Лимардо – 15:10.

В одной шестнадцатой ему выпало фехтовать против Парк Сан Ена из Южной Кореи. Никто из спортсменов так и не достиг максимального количества очков – в конце на табло светился счет 10:9.

Как ни парадоксально, но абсолютно идентичный результат Шиклоши повторил в поединке одной восьмой, где против него боролся японец Масару Ямада. А вот в четвертьфинале против Баса Вервийлена из Нидерландов Шиклоши доказал, что не случайно дошел до столь поздней стадии турнира – 15:8.

Свой полуфинал Гергей проводил против итальянца Андреа Сантарелли и уверенно победил, зафиксировав на табло счет 15:9. В другой поединке данной стадии встречались россиянин Сергей Бида и украинец Игорь Рейзлин. Первый был успешнее, победив визави 15:10.

Финал вышел выматывающим во всех смыслах слова и завершился триумфом Шиклоши – 15:14. Бида, таким образом, принес своей стране серебро.