Второе Место Великой, Триумф Харлан и Лефора

Украинка Ольга Харлан, не нуждающаяся в лишних представлениях, начала свой турнирный путь на мировом первенстве с одной тридцать второй финала с легкой победы над вьетнамской фехтовальщицей Ти Пунг – 15:12. В одной шестнадцатой финала ее соперницей стала Лика Джиджеишвили из Грузии, которая проявила характер, но также была вынуждена отступить перед титулованной украинкой – 15:9.

В одной восьмой финала Харлан скрестила клинки с Чхвэ Со Ён из Южной Кореи. Здесь уже было не до шуток, ведь азиатская спортсменка сумела нанести двенадцать точных ударов. Тем не менее, Ольга сумела квалифицироваться в четвертьфинал.

Там ее уже ожидала Алина Комащук, также представляющая Украину. Зная о сильных и слабых сторонах друг друга все, девушки провели поединок на равных, но более удачливой оказалась именно Харлан – 15:14.

В первом полуфинале сошлись россиянка Софья Великая и гречанка Теодора Гкунтура. Софье удалось создать себе комфортный задел, после чего оставалось лишь довести начатое до логического конца, что она и сделала, победив 15:11.

Харлан свой полуфинал проводила против Бьянки Паску из Румынии и также была сильней, одолев соперницу с разгромным счетом 15:5.

Заключительный поединок среди саблисток превратился в самый настоящий триллер, ведь обе его участницы шли нос к носу и судьбу чемпионства решилась благодаря одному единственному результативному действию – 15:14 в пользу Харлан.

Сильнейшим в мужской рапире в субботу стал француз Энцо Лефор. Он также начал свое восхождение на вершину с одной тридцать второй финала, где встретился с китайцем Хвангом Менкаи – 15:11.

В одной шестнадцатой Лефор боролся против датчанина Томаса Берга и также был сильнее, пусть даже триумф не дался ему легко – 15:12. Ким Донгсу, вышедший в пару с Лефором в одной восьмой финала был дисквалифицирован, а потому француз спокойно прошествовал в четвертьфинал.

На стадии одной четвертой Лефор проводил встречу с Чой Чуном из Гонконга и победил того с солидным заделом – 15:10.

В первом полуфинале встретились британец Маркус Мебстед и кореец Сон Ён Ки. Лучше в данной дуэли проявил себя именно представитель Старого Света – 15:12 в пользу островитянина.

Другой полуфинал был для нас куда интереснее, ведь там против Лефора боролся россиянин Дмитрий Жеребченко. Желания у Димы было в избытке, а вот мастерство, увы, в этот раз подвело и он был вынужден капитулировать со счетом 15:7, ограничившись бронзовой наградой.

Заключительный поединок не стал чем-то экстраординарным для Лефора, который в тренировочном стиле победил своего визави с разгромным счетом 15:6.