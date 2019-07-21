ЧМ. Серебро России, Победы Китая и Южной Кореи

Россия уступила Китаю в финальном поединке женской командной шпаги, а Корея в архисложном финале одолела Венгрию в командных выступлениях мужчин-саблистов.

Соревнования среди девушек-шпажисток начались для китаянок с уверенной победы над хозяйками текущего чемпионата мира, проходящего в эти дни в Будапеште – 42:36. Россиянки, в свою очередь, одолели команду Японии – 45:39.

В четвертьфинале команда Китая встречалась с представительницами Южной Кореи и вновь добыла победу с относительно комфортным преимуществом – 45:40 на табло. Россия не отставала взяла верх над представительницами Эстонии – 45:35.

В полуфинальном поединке китаянки оставили не у дел сборную Италии, уверенно победив ту 44:31. Команда из РФ боролась с представительницами Украины и сумела нанести на два укола больше – 42:40.

В поединке за третье место разъяренные итальянки победили Украину со счетом 45:36. А непосредственно в финале возобладала осторожность, а потому счет совершенно не приблизился к максимальному – 29:28 и чемпионками мира стали девушки из КНР.

В соревнованиях у мужчин-саблистов аналогичного рода драма разыгралась между корейцами и венграми. Первые стартовали с ошеломительной победы над Великобританией – 45:21. Хозяева ответили триумфом во встрече с Египтом – 45:32.

В четвертьфинале корейцы продолжили свой триумфальный ход по турниру, победив фехтовальщиков из Румынии – 45:34. Венгры же «смяли» сопротивление сборной Ирана – 45:29. На этой же стадии Россия была выбита Германией – 45:43.

В полуфинале Корея на удивление легко остановила немецкую команду, нанеся сорок пять точных ударов против двадцати двух полученных. Венгерская команда оказалась сильней Италии, победив ту 45:38.

В борьбе за третье место Италия оформила вторую бронзу за день, завершив поединок со счетом 45:38 в свою пользу. В финале команды шли нос к носу и победить могла любая из стран. Квинтэссенцией поединка было максимальное напряжение при счете 44:44. Разрядка наступила после результативного действия корейского спортсмена, заработавшего для своей команды решающее очко – 45:44 и новыми чемпионами мира в командной шпаге становится именно команда из Азии.