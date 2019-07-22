Россия – Чемпион Мира в Командной Рапире Среди Женщин

Женская команда России начала в Будапеште напрямую с одной восьмой финала, встретившись с командой Испании. Загидуллина задала команде победный ход, ведя в счете 5:1. К третьей паре дуэлянток испанкам удалось сравнять счет, однако после лидировала лишь Россия, добывшая итоговую победу 45:37.

После этого Россия вышла на Корею и здесь тоже начала с лидирующей позиции, которая и продержалась до самого конца благодаря осторожности спортсменок – 33:25.

В полуфинале случился поединок России и США, в котором преимущество россиянок было подавляющим с самого начала, что и нашло свое отражение в итоговом счете – 45:36. В параллельной встрече стадии одной второй боролись Италия и Франция. Представительницы первой также завладели очковым перевесом и не позволяли француженкам подобраться к себе ближе, чем на два очка. В итоге – 45:37 в пользу итальянок.

В поединке за третье место большую часть встречи лидировали именно француженки, однако ближе к концу противостояния американкам удалось склонить чашу весов в свою пользу, решив, тем самым, исход поединка – 45:43.

Финал также вышел весьма неоднозначным. Вольпи и Дериглазова разошлись миром, нанеся по два точных укола. Ди Франчиска вывела Италию вперед, Иванова сделала лидером Россию. Вольпи создала для Италии задел в три очка, однако Дериглазова отыграла больше, вернув себе преимущество в один пункт. Иваонва и Загидуллина поддержали ее почин, удерживая два очка форы, но неуемная Вольпи за шаг до конца вывела Италию вперед – 37:35. И лишь мастерское выступление Дериглазовой, которая восемь раз уколола ди Франчиску, позволило России взять золото – 43:42.

Французские шпажисты свой путь к вершине начали с одной шестнадцатой, победив команду Эстонии – 45:39. За этим последовала и весьма легкая победа над сборной Южной Кореи – 45:28.

В одной второй французы не дали развернуться швейцарцам, одолев тех со счетом 45:27. В другом полуфинале украинцы проявили характер, добыв волевую победу над Китаем – 38:24.

В борьбе за третье место лучшей была Швейцария, сумевшая солидно добавить в завершающей трети противостояния – 45:35. Что касается финала, то здесь развернулся настоящий триллер. Французы повели в счете усилиями Бореля и Густена, однако Свичкар перевернул все с ног на голову, выведя вперед свою команду. Франция сумела сравнять счет на предпоследнем этапе, а Борелю оставалось лишь воспользоваться эмоциональным подъемом своей команды, что он и сделал, оформив победу – 45:37.