Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали на проходящем в венгерском Будапеште чемпионате мира-2019. Русские саблистки победили в финале француженок.

В составе сборной чемпионками стали Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая. Команда Франции (Сесилия Бердер, Манон Брюне, Шарлотт Лембаш и Каролин Кероли) защищала титул, добытый в 2018-м, но уступила – 40:45.

Бронзовыми призерами стали саблистки из Южной Кореи. В матче за третье место они победили Италию – 45:35.

Россия возглавила медальный зачет чемпионата мира в Будапеште. На счету русской команды семь наград – три золотые, три серебряные и одна бронзовая.

Для Софьи Великой эта золотая медаль стала восьмой на чемпионатах мира. Первую награду первенства планеты она взяла еще на ЧМ-2004 в Нью-Йорке.

Женская сборная России по фехтованию на саблях – действующие олимпийские чемпионы. Яна Егорян в индивидуальной программе в этом виде программы также брала золото Игр-2016, у Великой – серебро Рио.

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