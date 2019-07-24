Россия Взяла Золото в Последний День ЧМ

Путь к вершине команды в составе Егорян, Никитиной, Поздняковой и Великой начался в одной шестнадцатой финала поединком против Грузии. Россиянки с самого начала взяли инициативу в свои руки и постепенно укрепляли преимущество, доведя счет до 45:34 в свою пользу.

В одной восьмой Россия встречалась с Азербайджаном. Это противостояние прошло в схожем с предыдущим ключе и представительницам более южной страны лишь трижды удалось набрать больше очков, чем соперницы. В итоге, Россия победила 45:38.

В четвертьфинале россиянкам предстояло бороться с фехтовальщицами из КНР. Здесь чуда не случилось и первые весьма легко одолели китаянок – 45:28.

Первый полуфинал проходил при участии Франции и Кореи. Азиатки прекрасно начали, однако со временем стали терять уверенность в себе и, в итоге, уступили воспрянувшим духом француженкам со счетом 43:45. Россия свой полуфинал против Италии также начала сложно, но позже, усилиями Ольги Никитиной, сумела переломить ход поединка и повести в счете, методично доведя дело до победного результата в 45:37.

Борьба за третье место окончилась, не начавшись – кореянки явно были в лучшей форме и завоевали бронзу мирового первенства со счетом 45:35. Что касается главного поединка, то в нем, после не самого удачного выступления Великой против Брюне, удалось выйти вперед и сохранить добытое преимущество до победного конца – 45:40.

Что касается мужской командной рапиры, то здесь сильнейшими были американцы. Они, благодаря высокому рейтингу, начинали напрямую с одной шестнадцатой, где встречались с Израилем. Последний не доставил каких-либо проблем заокеанским гостям и был бит со счетом 24:45.

В одной восьмой представители Соединенных Штатов мерялись силами с хозяевами турнира. Венгры моментально оказались в роли догоняющих и, несмотря на все старания, так и не смогли повернуть ситуацию вспять – 45:27.

В четвертьфинале США встречались с Китаем. Представители Поднебесной особыми успехами похвастать не смогли и отправились в борьбу за более низкие места, проиграв 45:30.

На стадии одной второй спортсмены из Соединенных Штатов с аналогичным счетом выбили из основной сетки команду России. В другом полуфинале французы были сильнее итальянцев – 45:32.

В борьбе за третье место команда Италии, во много благодаря феноменальному выступлению Алессио Фокони, победила, оставив Россию на четвертом месте – 45:32.

Финал у французов не задался с самого начала и, несмотря на то что треть поединков завершилась равным счетом 5:5, прыгнуть выше головы они не сумели, уступив американцам 45:32.