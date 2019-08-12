Американский рапирист Рейс Имбоден встал на одно колено во время исполнения гимна США – это случилось на церемонии награждения на Панамериканских играх.

«На этой неделе мне выпала честь представлять США на Панамериканских играх, я привез домой золото и бронзу. Однако моя гордость была ущемлена из-за многочисленных недостатков в моей родной стране.

Расизм, отсутствие контроля за оружием, жестокое обращение с мигрантами и президент, который распространяет ненависть, – это лишь верхушка айсберга. Сегодня я решил пожертвовать торжественным моментом, чтобы привлечь внимание к вопросам, которые, на мой взгляд, требуют разрешения», – объяснил свой поступок Имбоден.

Действующим президентом США является Дональд Трамп, избранный на высшую руководящую должность в январе 2017 года.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

«Сперва нужно выиграть, а уже потом говорить». Трамп закусился с футболисткой сборной США

Качай приложение Eurosport для iOS или Android