В Выборге встретились «Звезды Балтики»

Турнир стартовал во вторник, двадцать седьмого августа с индивидуальных выступлений. Москвичка Яна Бекмурзова, уже успевшая громко заявить о себе на соревнованиях разного уровня, стала сильнейшей, сумев остаться единственной непобежденной.

Во многом ее успеху сопутствовал старт на стадии одной тридцать второй финала, тогда как многие соперницы вступали в бой с одной шестьдесят четвертой. Первый свой поединок в рамках отчетного мероприятия Бекмурзова провела против москвички Виктории Артамоновой, которую и победила с уверенным счетом 15:5.

В одной шестнадцатой Яна встречалась с Алиной Бабенковой, представляющей Самарскую область. Здесь уже огромного разрыва между уровнем соперниц не наблюдалось, однако Бекмурзова вновь сумела победить, завершив поединок со счетом 15:5.

В одной восьмой москвичка скрестила клинки с Викторией Шичкиной из Московской области. Как и в предыдущих поединках, Бекмурзовой удалось создать себе комфортное преимущество, что стало предпосылкой для последующей капитуляции соперницы – 15:9.

За этим последовала квалификация в четвертьфинал, где столичная спортсменка выбила из турнира представительницу Татарстана Анастасию Хорошеву – 15:10.

В поединке одной четвертой финала Бекмурзова легко преодолела сопротивление Екатерины Моисеевой из Татарстана – 15:5. А вот полуфинал, напротив, заставил Яну проявлять свои лучшие качества в борьбе с Анастасией Рустамовой, также представляющей столицу – 15:13. Заключительный поединок был «московским», ведь второй его участницей стала Айзанат Муртазаева, одолевшая перед тем Анну Гзюнову (15:13). Финальный поединок также завершился с двухочковым разрывом, засвидетельствовавшим победу Бекмурзовой – 15:13.

В среду состоялись командные соревнования, где сильнейшей оказалась команда «Юниоры 2» (М. Бавуге Хабимана, А. Воробьева, А. Захаренко). Поединки начинались со стадии одной шестнадцатой, где «Юниоры 2» победили команду Московской области-2 со счетом 45:33.

Далее, в одной восьмой, жертвой их победной поступи стала команда Московской области 1, незначительно улучшившая результат собственных землячек – 45:34. В четвертьфинале «Юниоры 2» выстояли в испытании весьма сильной командой Татарстана – 45:37.

В полуфинале «Юниоры 2» оставили не у дел «Юниоров 3», победив тех со счетом 44:38. Последние, правда, несколько позже сумели выйти победительницами в борьбе за третье место.

Заключительный поединок прошел против команды «Юниоры 1» и закончился победой второй юниорской команды при 45:40 на табло.