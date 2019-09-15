Венгерские Победы в Братиславе, Минуто Радует Турцию

Турнир среди мастеров рапиры проходил в индивидуальном разряде и был разбит на два дня. В субботу встречались мужчины и девушки, а на воскресенье были запланированы соревнования среди девушек до двадцати трех лет.

Мартино Минуто, представляющий Турцию, прошел групповую стадию с шестью победами в активе, не пропуская более двух уколов от каждого из соперников. Благодаря отличному старту он продолжил борьбу напрямую в одной тридцать второй, где от его руки «пал» хорват Лео Смрекар (15:10).

В одной шестнадцатой был остановлен венгр Томаш Лискои (15:8), а на стадии одной восьмой турецкий спортсмен одолел итальянца Филиппо Герру – 15:9. В четвертьфинале Минуто встречался с Кевином Чаном из Сингапура, также сумев комфортно победить – 15:10.

В полуфинале Мартино был сильнее австралийца Шолто Дугласа, завершив встречу со счетом 15:11 в свою пользу. Единственной по-настоящему сложной дуэлью для турка стала схватка с итальянцем Давиде Филиппи в финале, которая завершилась минимальной победой Минуто – 15:14.

Венгерка Дора Лупкович, в свою очередь, прошла групповую стадию далеко не так просто, сумев победить лишь четыре раза, чего, впрочем, хватило для попадания в одну тридцать вторую финала.

На данном этапе ее соперницей стала финка Ирен Энрайт, не сумевшая, впрочем, составить серьезной конкуренции – 15:7 в пользу Лупкович. В одной восьмой финала в столь же уверенном стиле было сломлено сопротивление Мартины Длугош из Польши – 15:6.

Первые сложности в череде поединков на выбывание возникли у Доры на стадии одной восьмой, где ей противостояла австриячка Фрея Ченкер. Поединок проходил напряженно, но Доре удалось склонить чашу весов в свою сторону – 15:13.

Зато в четвертьфинале она играя победила румынку Ану Болдор и квалифицировалась в следующую стадию – 15:4. В полуфинале впечатляющий победный ход Лупкович продолжился победой над итальянкой Клаудией Бореллой – 15:3. И лишь финал против полячки Юлии Вальчик заставил ее поклонников поволноваться, равно как и порадоваться победному исходу – 15:13.

Дорина Будои, также выступающая под венгерским триколором, начала свои воскресные выступления с пяти побед в шести групповых поединках, что вывело ее в одну тридцать вторую.

Первой соперницей в поединках на вылет стала ее соотечественница Борбала Колчоной, уступившая Будои со счетом 15:10. Далее следовала встреча с другой ее соотечественницей, Кингой Декань, завершившаяся уверенным триумфом – 15:7.

После этого прошла дуэль с украинкой Анной Деркач, завершившаяся победой Будои 15:10. А в четвертьфинале ее стараниями была «выбита» из турнира другая представительница сине-желтых – Анастасия Самко (15:6).

В полуфинале Будои остановила Эстер Мугори, также приехавшую из Венгрии – 15:7. Заключительный поединок против украинки Влады Харьковой вышел крайне непростым и окончился с максимальным счетом – 15:14 для Будои.