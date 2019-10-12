В Каире Прошел Чемпионат Мира Среди Ветеранов

Сегодняшние соревнования в столице Египта, собравшие молодых духом спортсменов, проходили как в индивидуальном, так и в командном вариантах.

В категории от пятидесяти до пятидесяти девяти лет лучшим из мужчин в шпаге стал Мишель Ги, представляющий Францию. Второе и оба третьих места отошли немцам, соответственно, Гвидо Кванцу, Даниэлю Маркусу и Томасу Бруди-Циппелиусу. У женщин в аналогичной категории золото добыла австриячка Доротея Танцмайстер. Второе место за австралийкой Эбигейл Натт, а третью позицию разделили Пия Бйорк из Швеции и Ева Борова из Италии.

В состязаниях рапиристов той же возрастной категории не было равных швейцарцу Кристиану Дуссе. Его соперником по финалу был немец Пеер-Уве Петерс. Бронзовые награды у Стефана Уэрто из Франции и Марека Вищинского из США. Среди женщин наилучший показатель в активе россиянки Инессы Родионовой. Второй была итальянка Елена Бенуччи. В полуфиналах им уступили немки Кристина Цоппке и Зильке Вельтцийн.

В соревнованиях саблистов у мужчин победителем вышел американец Марк Лундборг, сразивший в заключительном поединке итальянца Штефано Ланчиотти. Третье место разделили Томаш Видовский из США и Оливер Эммерих из Италии.

В возрастной категории от шестидесяти до шестидесяти девяти, среди шпажисток, не знала себе равных американка Элизабет Коцаб. Дагмар Фишер из Германии стала второй, а вслед за ними на подиуме принимали поздравления Агота Балот из Австрии и Джианна Чирило из Италии, занявшие третье место.

У мужчин той же категории финал получился немецким и победил в нем Георг Шмидт-Томи, одолевший Ханса-Михаеля Малера. Бронзовые награды себе в актив могут зачесть итальянец Карло Романелли и француз Бертран Сико.

Среди мужчин-рапиристов на первом месте оказался Пол Уэдж из Великобритании. Серебро у Роберта Башки из Австрии. Третье место разделили Джон Трояно из Великобритании и Джамшид Дураги из США.

Среди дам наилучшего результата добилась Дженнет Старкс-Фолкнер из Соединенных Штатов. В финале она оказалась сильнее итальянки Джианны Чирилло. Бронзой отметились француженка Вероник Глассе-Каретт и японка Акико Танака.

В сабле победой запомнилась американка Лидия Мазорол. Мин Йи Ду из Австралии была награждена серебряной медалью, а бронза у Джейн Эйр из США и Сильви Зини из Франции. Еще одну золотую медаль завоевал для США Джошуа Раньйяан, выстоявший все испытания. Вторым финишировал француз Гейза Каш, а третье место забронировали за собой итальянцы Паоло Буси и Альберто Фейра Чиос.

В возрастной категории от семидесяти лет наилучшей шпажисткой оказалась финка Марья Сомеройя. Второй стала британка Сюзан Уфф, а за ними были австралийка Корэйн Сопру и американка Дайян Каллус. У мужчин победу праздновал австралиец Ричард Парди. Серебряную медаль добыл американец Бруно Гооссенс. Бронзовыми наградами вправе похвастать французы Жан-Жак Бена и Жан-Франсуа Робер.

Среди рапиристок данной возрастной категории вновь победила Марья Сомеройя. Второй борьбу завершила россиянка Надежда Арская. Третье место у Керстин Палм из Швеции и Айрис Гардини из Италии.

У мужчин в данном классе недостижимым для соперников стал британец Браян Костон, одолевший в финале Яна Паттерсона из США. Бронзовые награды для своих стран добыли японец Хидейо Мимата и нидерландец Коос Зийлстра.

Наилучшей из саблисток была британка Сильвия Браун, взявшая в финале верх над своей соотечественницей Вивьен Фрит. Третьими были Оксун Чэннинг из США и Бригитт Гройнке из Германии. У мужчин победный результатом отметился итальянец Риккардо Кармина. Второй результат у Ричарда Брауна из Соединенных Штатов. Третью строчку заняли француз Бернар Осседо и американец Филип Сбарбаро.

Командные соревнования проходили лишь в шпаге. У женщин победу праздновали итальянки. Вторыми оказались немки, а замыкали тройку представители США. Среди мужчин золотые награды примерили американцы, тогда как второй результат в активе французов. В борьбе за третье место лучшими были итальянцы.