Россияне Вторым на «Боннском Льве»

Турнир «Боннский лев» является традиционным ежегодным соревнованием для мужчин-рапиристов и включает в себя индивидуальные и командные выступления.

Французский фехтовальщик Жульен Мертен свой путь к вершине начал с предварительного раунда, победив в пяти поединках из шести возможных, что привело его к лидерству в группе и закономерно дало возможность продолжить участие в турнире.

В двух последовавших предварительных раундах он сломил сопротивление Марка Перельмана из Израиля (15:12) и Алессандро Пароли из Италии (15:9). В одной тридцать второй финала он встречался с корейцем Хваном Юн Хо и также не испытал особых проблем – 15:8.

В одной шестнадцатой его соперником стал небезызвестный американец Александр Массиалас. Мертен доказал свою отличную форму, сумев победить противника с комфортным преимуществом – 15:11. На этапе одной восьмой от руки Жульена «пал» его соотечественник Эрванн Ле Пешо, также не сумев создать будущему победителю особых проблем – 15:10.

В четвертьфинале Мертен форменным образом поиздевался над Беньямином Клайбринком, представляющим страну-хозяйку соревнований – 15:3. В полуфинале Мертен в столь же легкой манере остановил итальянца Андреа Кассару – 15:10. В параллельной встрече одной второй финала Герек Мейнхардт из США оставил не у дел другого итальянца – 15:12. Заключительный поединок в очередной раз подчеркнул блестящую подготовку Жульена – 15:9 в его пользу.

Командные соревнования начинались напрямую с одной шестнадцатой финала, в которой американцам была присуждена автоматическая победа. В одной восьмой заокеанские гости с большим отрывом одолели представителей Дании – 45:28.

Четвертьфинальную встречу американцы проводили против хозяев турнира и вновь были недостижимыми для своих соперников – 45:30. В напряженном полуфинале против команды России им также удалось выйти победителями – 45:42. В другом полуфинале встречались Южная Корея и Италия и сильнее оказались именно дальневосточные спортсмены.

В поединке за третье место победу праздновали россияне – 45:40. Что до заключительной встречи, то здесь атлеты из США вновь показали свое превосходство, победив 45:31.