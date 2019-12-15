Проба Сил в Токио Приносит Победы Италии и Франции

Этап Кубка мира среди мужчин-рапиристов прошел в Токио с пятницы по воскресенье. Если первый день закономерно носил статус подготовительного, то в субботу были разыграны первые места на пьедестале.

Фокони начинал свой турнирный путь напрямую с поединков на выбывание, встретившись в одной тридцать второй финала с Сон Ён Ки из Южной Кореи. Представителю Старого света удалось склонить чашу весов в свою сторону и пройти дальше, победив со счетом 15:11.

В одной шестнадцатой итальянец скрестил клинки с американцем Марселло Оливаресом и вновь оказался сильнее, завершив встречу со счетом 15:9 в свою пользу. В одной восьмой его соперником стал россиянин Тимур Сафин. К удивлению многих, Тимур практически ничего не сумел противопоставить Фокони, уступив тому со счетом 15:5.

В четвертьфинале Алессио вышел на своего соотечественника Андреа Кассару и доказал собственное превосходство уверенной победой 15:8.

В полуфинале от его руки «пал» еще один итальянец – на сей раз досталось Даниэле Гароццо (15:10). В параллельном поединке Алексей Черемисинов из РФ уступил Максиму Поти – также 15:10. Заключительная дуэль дня завершилась триумфом Фокони – вновь 15:5 на табло.

В командном разрезе, будущий победитель, сборная Франции, вступила в борьбу за медали на стадии одной восьмой, сумев одолеть команду Дании 45:34. В четвертьфинале состоялась встреча с хозяевами турнира. Последним, как показала практика, еще есть куда совершенствоваться, ведь заключительный счет данного противостояния составил 45:29 в пользу приезжей команды.

Впрочем, с командой Франции в этот день вообще было сложно бороться, ведь даже титулованные итальянцы проиграли им в полуфинале 45:27. В другой схватке стадии одной второй представители Соединенных Штатов одолели Россию – 45:34.

В борьбе за третье место лучше себя проявили итальянцы, одолевшие соперников со счетом 45:38. А в борьбе за первое место французы в напряженном поединке заставили американцев сложить оружие – 45:39.