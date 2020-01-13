Апити и Харлан Побеждают в Монреале

Апити начал свое победное шествие в одной тридцать второй финала поединком с украинцем Андреем Ягодкой, завершившимся уверенной победой француза со счетом 15:5. В одной шестнадцатой Апити пришлось быть более проворным, чтобы доказать собственное преимущество над египтянином Зиадом Эльсисси. В результате напряженного поединка дальше прошел Болад – 15:12 в его пользу.

Одна восьмая стала очередным испытанием для французского атлета, ведь бороться ему выпало с именитым корейцем Ку Бон Гилем. Представитель Старого света приложил немало усилий, но сумел достичь цели, пройдя дальше – вновь 15:12.

Одним из наиболее сложных в рамках отчетного мероприятия стала для Апити встреча с другим представителем Южной Кореи – Ким Джон Хваном. Исход данного поединка мог решиться в пользу обеих участников, но более везучим оказался Апити, победивший 15:14.

В одной второй финала Апити выпало фехтовать против итальянца Луиджи Самеле. Последний сложил оружие при счете 15:10. В параллельном противостоянии встретились Лука Куратоли, также представляющий Италию, и грузин Сандро Базадзе. Куратоли оказался сильнее, победив 15:9.

Итоговый поединок у мужчин прошел с некоторым преимуществом Апити, что нашло свое отражение в уже излюбленном для француза счете – 15:12 в его пользу.

Победившая среди девушек Ольга Харлан из Украины свою турнирную дистанцию также начала с одной тридцать второй финала. На данном этапе ее соперницей оказалась Марго Рифкисс из Франции. Поединок прошел ровно и довольно односторонне, позволив Ольге квалифицироваться в следующий этап благодаря счету 15:7.

В одной шестнадцатой ей выпало скрестить клинки с японкой Норикой Тамурой. Эта встреча прошла на встречных курсах и завершилась триумфом украинки со счетом 15:7. В одной восьмой перед напором Харлан не смогла устоять американка Мариель Загунис, уступившая той 15:8.

Четвертьфинальная дуэль против француженки Сары Бальцер сюрпризов не преподнесла и позволила Харлан пройти в полуфинал – 15:7. В одной второй Ольга фехтовала против китаянки Яки Шао и доказала свое преимущество, одолев свою визави со счетом 15:14. В другой встрече данной стадии россиянка Ольга Никитина оказалась сильнее француженки Шарлотты Лембах – 15:6.

Заключительный поединок женской части Гран-при, будучи весьма интересным к созерцанию, засвидетельствовал заслуженную победу украинской спортсменки – 15:7.