Бида и Попеску Побеждают на Катарском Гран-При

Москвич Сергей Бида стартовал в отчетном турнире со стадии одной тридцать второй успешным поединком против венгра Жомбора Боньои, который был вынужден сложить оружие при счете 15:8.

Развить собственный успех Сергею посчастливилось и на стадии одной шестнадцатой, в рамках которой его соперником был Руслан Курбанов из Казахстана. В данном случае дуэль далась немного сложнее, но позволила Биде все же квалифицироваться в следующий раунд – 15:11 в его пользу.

В одной восьмой Сергею выпало фехтовать с украинцем Виталием Медведевым. Данная встреча была отмечена повышенной осторожностью обоих участников, вылившейся в победу российского спортсмена с минимальным преимуществом – 13:12.

В четвертьфинале от клинка Биды «пострадал» француз Даниэль Жеран, уступивший Сергею со счетом 15:11. А вот на стадии полуфинала Бида довольно легко доказал собственное превосходство над японцем Масару Ямадой – 15:8.

В другом поединке стадии одной второй встречались француз Александр Бардене и Андреа Сантарелли, представлявший Италию. Первому из них поединок дался легче, что и нашло свое отражение на табло – 15:10.

А вот в финале с интригой не сложилось от слова «вообще». Бида быстро и уверенно преодолел сопротивление своего визави и оформил победу на турнире – 15:6.

Ана-Мария Попеску свой турнирный путь заслуженно начинала с одной тридцать второй, встретившись с француженкой Камиль Набет. Обойдясь без сюрпризов, Попеску ожидаемо продолжила выступление, победив 15:10.

В одной шестнадцатой финала Попеску встречалась с эстонкой Катриной Лехис. Здесь румынка вновь продемонстрировала свою отличную форму и сумела завершить встречу с приятным для себя исходом – 15:9.

В одной восьмой против Аны-Марии выступила кореянка Чё Хё Джон, но и она особых успехов против набравшей ход румынской фехтовальщицы не снискала – 15:6 в пользу представительницы Европы.

В противоположность тому, крайне непростым вышел поединок против американки Кэтрин Холмс – здесь все решило одно точное движение, позволив Попеску обойти соперницу со счетом 10:9.

В полуфинале Попеску оставила не у дел россиянку Татьяну Андрюшину, практически не позволив той сделать ничего дельного– 15:5. В другом поединке одной второй итальянка Мара Наваррия взяла верх над эстонкой Эрикой Кирпу – 15:13.

В финале Попеску так и не позволила сопернице особо приблизиться к себе в плане счета, заняв первое место при комфортном шестиочковом преимуществе – 15:9.