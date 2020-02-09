Тибус и Мейнхардт «Покорили» Турин

Тибус, как это и приличествует высококлассным спортсменкам, начала свой турнирный путь со стадии одной тридцать второй финала. Ее первой соперницей оказалась украинка Александра Сенюта. Юная представительница Украины старалась, сумев преодолеть защиту соперницы целых десять раз, но так и не смогла устоять перед опытом Изаоры – 15:10.

Дальше на пути француженки оказалась полячка Юлия Вальчик. Данный поединок прошел при шатком равновесии и достиг максимального счета – 15:14 в пользу Тибус.

В одной восьмой Тибус скрестила клинки с россиянкой Ларисой Коробейниковой и сумела довольно быстро завершить встречу в свою пользу – 15:7. На этой же стадии выбыла из турнира и Аделина Загидуллина, проигравшая Арианне Эрриго из Италии – также 15:7.

Упомянутые обидчицы спортсменок из России встретились между собой в четвертьфинале. Тибус оказалась сильнее и сумела квалифицироваться в полуфинал со счетом 15:13.

В одной второй ее ожидала Инна Дериглазова. Несмотря на отличные предшествовавшие результаты, Инна не смогла побороть француженку и уступила той со счетом 15:10. В параллельном полуфинале Ли Кифер из США добыла трудовую победу над итальянкой Аличе Вольпи – 15:14.

Заключительный поединок среди девушек проходил на равных, но Тибус в нужный момент улыбнулась удача – 15:14 в ее пользу.

Герек Мейнхардт также стартовал с одной тридцать второй, где от его клинка «пострадал» россиянин Искандер Ахметов – 15:5. В одной шестнадцатой Мейнхардту удалось довольно легко пройти чеха Александра Чупенича – 15:8.

Первым серьезным вызовом для американца стала дуэль с именитым Алексеем Черемисиновым, в которой преимущество первого было уже не столь очевидный – 15:12 на табло.

В одной четвертой финала, напротив, Герек безо всяких проблем одолел еще одного россиянина – Кирилл Бородачев уступил со счетом 15:5.

Полуфинал против своего соотечественника Рейса Имбодена Мейнхардт также провел ровно и сумел удержать добытое преимущество – 15:11. В другом противостоянии одной второй Александр Массиалас, также представляющий США, «не заметил» француза Роже Валлерана – 15:2.

А вот в заключительном финальном «междусобойчике», напротив, лучше себя проявил именно Мейнхардт, достигнувший цели пятнадцать раз, против восьми у соперника.