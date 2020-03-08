Триумфальное Шествие Мари-Луи в Будапеште

Уже привычно венгерская столица принимает в марте Гран-при среди шпажистов и шпажисток, приезжающих побороться за престижные награды, и, в данном случае, возможную путевку на Олимпиаду.

Соревнования традиционно проходили три дня, с пятницы по это воскресенье. Представляющей Францию Луи-Мари пришлось пройти весь турнирный путь с начала и до конца.

На групповом этапе ей посчастливилось отпраздновать победу во всех шести поединках, завершив этот отрезок соревнований с внушительным позитивным балансом уколов – 30:18.

Столь отличное выступление позволило французской фехтовальщице квалифицироваться напрямую в одну тридцать вторую финала. Уже здесь Александре в соперницы досталась Ноэми Мюшлен из соседней Швейцарии. Соперницы продемонстрировали примерно равный уровень мастерства, однако Луи-Мари была на йоту эффективнее, что и сказалось на итоговом счете в 15:10.

Достаточно интересно было понаблюдать за ее выступлением в одной шестнадцатой финала, где ей выпало скрестить клинки с россиянкой Дарьей Мартынюк. Борьба за проход дальше между упомянутыми участницами была бескомпромиссной и завершилась победой Александры с преимуществом всего в одно очко – 15:14.

На этом «российский» этап для Луи-Мари не завершился, ведь в одной восьмой против нее вновь выступила представительница РФ. На сей раз остановить набравшую ход француженку попыталась опытная Татьяна Гудкова. К сожалению для отечественных болельщиков, Татьяна также потерпела неудачу и вынуждена была уступить при счете 15:12. Одновременно на этом этапе прекратила свою борьбу за пьедестал и Виолетта Колобова, лишив Россию шансов на медали.

В четвертьфинале, также не ставшем для Александры легкой прогулкой, ей пришлось изрядно постараться в борьбе с итальянкой Джулией Рицци. Последняя, в итоге, все же была вынуждена сложить оружие, уступив 15:13.

В полуфинале Луи-Мари неожиданно легко «разделалась» с эстонкой Ириной Эмбрих, которая немало сил отдала в предшествовавшем тому поединке. В параллельной схватке кореянка Сера Сон оказалась сильнее француженки Элен Нгом – 15:13.

Добытая малой кровью победа в полуфинале позволила Александре Луи-Мари поберечь силы для решающей схватки, что не замедлило принести свои дивиденды – 15:13 и желанная победа для Ле Бле.