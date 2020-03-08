Масару Ямада Неожиданно Победил на Гран-При в Венгрии

Отчетный турнир сумел подарить нам весьма неожиданную победу Александры Луи-Мари в состязаниях девушек, но закрепить «эффект новизны» было суждено отличному выступлению японского фехтовальщика Масару Ямады.

Свой путь к вершине представитель дальневосточной страны начал с одной тридцать второй финала в борьбе с датчанином Трелсом Роблом. Сумев в определенный момент завладеть преимуществом, японец уверенно довел поединок до необходимого результата, оформив победу со счетом 15:12.

Как ни странно, но поединок против корейца Сона Джай Хо в одной шестнадцатой дался Ямаде несколько проще, хотя ожидалось, что представитель Южной Кореи сумеет навязать более плотную борьбу – 15:10 в пользу японца на табло.

Ожидалось, что испытанием на прочность для Ямады станет встреча с титулованным Эльмиром Алимжановым из Казахстана, состоявшаяся в рамках одной восьмой финала. Но отнюдь, Масару и здесь смог удивить присутствующих, оформив победу с комфортным преимуществом в шесть баллов – 15:9.

На стадии четвертьфинала против Ямады были уже и «стены», которые, как известно, имеют мифическую склонность помогать местным – против гостя из Азии боролся венгр Ондраш Петерди. Несмотря на серьезную поддержку болельщиков, последний не нашел сколь-нибудь весомых аргументов против ловкости японца и был вынужден отступить при счете 15:8.

Ряд поединков и относительно легкими победами, очевидно, несколько расхолодил японца, а потому полуфинальная дуэль против украинца едва не обернулась фиаско. В напряженной борьбе Масару сумел добыть победу с минимальным преимуществом – 12:11.

В другом полуфинале встретились Вадим Шарлаимов, также представляющий Казахстан, и опытнейший француз Янник Борель. Оба соперника провели перед тем выматывающие поединки, победив лишь с одноочковым преимуществом каждый, а потому в первую очередь свою роль сыграл опыт. Последнего больше нашлось у Бореля, который и вышел в финал, одолев своего визави со счетом 15:12.

Заключительный поединок турнира прошел, по большому счету, на равных, но собранность и целеустремленность Масару были вознаграждены с лихвой, позволив тому победить – 15:11.