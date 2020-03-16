Гран-При Анахайма «На Паузе»

Не стало исключением и Гран-при Анахайма, которое должно было пройти на минувших выходных в Калифорнии. Поскольку многие из планировавших принять участие рапиристов должны были добираться из разных уголков мира, их напрямую касались введенные американскими властями ограничения, предполагающие запрет въезда либо двухнедельный карантин.

На соответствующем заседании Всемирной федерации фехтования было принято решение о переносе ряда турниров, среди которых оказались и упомянутое Гран-При, мужской Кубка мира в сабле, который должен был принимать Буэнос-Айрес, а также Кубок мира в сабле среди мужчин в столице Венгрии и Кубок мира в шпаге у девушек, который должен был состоятся в Ташкенте.

Пока что ограничения распространяются на тридцать дней, призванных способствовать равным возможностям спортсменов в получении путевки на Олимпиаду в Токио, а также с целью сохранить здоровье атлетов и прочих задействованных лиц.

Также под действие вышеописанного движения попал и ряд других мероприятий, включая кадетские и юниорские уровни.

Одним из камней преткновения в будущем планировании спортивных состязаний является сама Олимпиада. Дело в том, что, несмотря на все уверения организаторов, существует серьезный риск переноса либо же полной отмены Олимпиады ввиду резкого распространения вируса Covid-19, а будущая страна-хозяйка соревнований является одним из наиболее потерпевших регионов на данный момент времени.

Помимо того, также приостановлены либо перенесены и региональные отборочные турниры, ведь согласно принятому порядку в приоритете находятся именно отборы к Олимпиаде, внесенные в календарь ФИЕ.

За этим последовала отмена соревнований и в разных уголках России. К примеру, в понедельник, шестнадцатого марта, было объявлено об отмене сразу шести состязаний в Московской области.

Такие образом, спортсменам остается лишь тренироваться в домашних условиях и рассчитывать на скорое успокоение разгулявшейся пандемии с последующей возможностью проявить себя с наилучшей стороны, тогда как болельщикам запасаться терпением и беречь себя и близких в ожидании новых ярких спортивных событий.