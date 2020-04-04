Запастись терпением

Вслед за отменой ряда Гран-при и больших турниров в марте этого года последовало и решение о переносе Олимпиады-2020 в Токио на следующий год.

Согласно новому расписанию, оглашенному МОК в начале этой недели, Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, тогда как Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Своеобразной «ложкой меда» в данной ситуации стала новость о том, что все спортсмены сохраняют за собой уже добытые олимпийские путевки, равно как и не претерпит изменений количество квот для стран.

В том, что касается представителей России, напомним, право выступить на главном атлетическом событии четырехлетия (если говорить о летних видах) уже завоевали обе национальные команды по рапире (мужчины и женщины), а также женские сборные РФ по сабле и шпаге. Продолжают борьбу за право выступить на Олимпийских играх и мужские команды в сабле и шпаге.

Многие атлеты выразили поддержку такому решению, принимая во внимание всю серьезность происходящих событий. «Думаю, сейчас в мире есть более глобальный и важный вопрос — как справиться с эпидемией и обеспечить безопасность и здоровье людей. На фоне таких проблем вопрос, когда проводить Олимпиаду, вторичен», – прокомментировала Яна Егорян.

„Наша мечта была отложена на один год», – делится украинка Ольга Харлан. – «Но, к счастью, не отменена совсем». В схожих настроениях находится и американка Мариэль Загунис: «я чувствую себя разбитой, но единственный выбор – это принять это решение таким, как оно есть».

Саблист Вениамин Решетников также поделился своим мнением. «Если честно, я еще не до конца осознал все происходящее», – рассказал спортсмен во вторник. – «я знаю точно, что подготовка к Олимпиаде будет идти другим путем, по крайней мере, у тех спортсменов, что уже прошли отборочные соревнования. А нам еще предстоит отбираться, поскольку последний турнир решал командный отбор к Олимпийским играм. У нас были хорошие шансы, но игры отменили. Поэтому сейчас сложно прогнозировать тренировочный и соревновательный планы».