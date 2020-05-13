Глядя в будущее с осторожным оптимизмом

Пандемия вируса COVID-19 серьезно спутала жизненные планы для многих, не исключая и профессиональных спортсменов.

Олимпийские игры, которые должны были стать главным акцентом спортивного года, были перенесены на следующий год.

Несколько ранее также был отменен (хочется надеяться, временно) ряд международных турниров, на которых разыгрывались последние путевки в Токио.

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Тем не менее, именно в подобное время хочется своеобразной «ложки меда в бочке дегтя», которой вполне могут стать вселяющие оптимизм новости. К примеру, на днях были представлены логотип и символ Первых игр стран СНГ – жар-птица и барс соответственно. Стоит ли упоминать, что в программу последних включено и фехтование? Эти состязания пройдут с двадцатого по двадцать седьмое августа этого года в Казани, на базе Универсиады.

Более детальная программа на официальном сайте пока отсутствует, однако официальные лица утверждают, что подготовка идет по плану, а потому в скором времени следует ожидать как списка участников, так и расписания встреч.

Помимо того, свой дополнительный шанс получат и спортсмены-паралимпийцы. Как недавно сообщили Международный паралимпийский комитет и профильная спортивная федерация, квалификация к Паралимпиаде-2020, перенесенной на следующий год, была продлена и путевки на главное события четырехлетия можно будет добыть аж до тридцать первого марта две тысячи двадцать первого года. По общему согласию континентальных федераций, все отмененные турниры будет проведены в оглашенных выше временных рамках, чтобы дать возможность каждому из спортсменов воплотить свою мечту. Так, к примеру, уже точно известно, что первенство Азии пройдет с десятого по семнадцатое декабря в Таиланде. Что касается Чемпионата мира, то его перенесли на две тысячи двадцать второй год.

В остальном приходится ждать и надеяться на скорейшее возвращение к привычной жизни, так как во всех сильнейших странах мира фехтования спортивная жизнь полностью поставлена «на паузу». Для желающих скоротать время с пользой рекомендуем понаблюдать за тренировками спортсменов в домашних условиях, которые можно найти на сайтах и в соцсетях национальных федераций, а также на страничке Международной федерации фехтования – fie.org.

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