Вспоминая Первые Шаги и Важнейшие Победы

Вынужденная пауза, вызванная состоянием дел в мире в первой половине двадцатого года, заставляет все сильнее ощущать отсутствие ярких выступлений и, соответственно, блистательных побед российских фехтовальщиков.

Занятно, но даже легкий ностальгический взгляд в прошлое показывает, что фехтование далеко не всегда было столь популярным, каковым оно является в наши дни. Унаследовав определенную базу с советских времен, этот вид спорта в России получил свое наибольшее развитие на протяжении двух последних десятилетий. Способствовали этому, равно как и росту привлекательности, множественные победы на Гран-при, чемпионатах Европы и мира, а также, безусловно, Олимпиадах.

Первой «ласточкой» будущих успехов стало выступление фехтовальщиков на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году в рамках Объединенной команды (также известной как «сборная СНГ»). Одна золотая, две серебряных и две бронзовых награды стали отличным заделом на будущее.

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Следующим успешным шагом было выступление российских мастеров клинка на Чемпионате мира 1995 года в нидерландской Гааге. Золото своей сборной принес рапирист Дмитрий Шевченко. Он же добыл серебряные медали в командном разряде. Повторил его успех и саблист Георгий Кириенко, также став чемпионом мира в одиночном выступлении и серебряным призером с командой.

Следовал этому прекрасный «олимпийский» 1996 – в Атланте были добыты четыре золота, два серебра и одна бронза. Особенно здесь отличились рапиристы и саблисты. Следующие несколько Олимпиад значительных успехов не принесли и желанных результатов пришлось ждать целых двадцать лет.

Если говорить о формате мирового первенства, то следующий ощутимый успех пришел на домашних первенствах 2014-2015 годов в Казани и Москве. Общим итогом выступлений в указанные годы стали четыре золотых и четыре серебряных медали.

Набрав в те годы прекрасную форму, российские спортсмены продолжили свой триумфальный путь и в 2016, сумев прекрасно выступить на Олимпиаде в Рио. У мужчин золотом отличилась команда рапиристов. Основными же «поставщицами» медалей в Бразилии стали девушки. Так, рапиристка Инна Дериглазова осталась непобедимой и заслуженно заняла первое место. Ее примеру последовала и саблистка Яна Егорян, одолевшая в финале свою соотечественницу Софью Великую. Обе девушки заработали для России еще одно золото, успешно выступив в команде. Еще одну бронзовую награду для РФ добыла команда шпажисток.

Олимпиада в Токио, изначально запланированная на 2020, была перенесена на год, а потому остается надеяться, что победная поступь мастеров клинка продолжится и в следующем году.

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