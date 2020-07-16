FIE протягивает руку помощи

FIE сообщила о развертывании беспрецедентной программы поддержки фехтования, выделив на поддержку спорта миллион швейцарских франков.

Международная федерация фехтования, понимая всю необходимость поддержки своего вида спорта в непростые времена, вызванные пандемией вируса COVID-19, приняла решение о выделении миллиона швейцарских франков (чуть более миллиона долларов США) помощи.

Согласно проекту, средства будут распределены по четырем направлениям. Первое из них – это прямое перечисление средств каждой из национальных федераций-членов FIE. Помимо того, последние также освобождаются от членских взносов за 2020 год.

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В качестве второго вектора помощи было заявлено об отмене все взносов за организацию соревнований с января по март сего года, равно как и соответствующих оплат на соревновательный сезон 2020-2021 годов.

Естественно, на одних лишь отменах платежей много не сэкономишь, а потому, в качестве третьего «столба» помощи, было решено об покрытии расходов одного участника от каждой федерации на Зональных чемпионатах юниоров в 2021 году, которые пройдут в качестве замены отмененному ранее Чемпионату мира среди кадетов и юниоров, изначально запланированному на 2020 год.

В качестве четвертого шага, было принято решение об «исключительных выплатах» для судей, которые были номинированы на сезон соревнований 2019-20. Под этим подразумевается одноразовая выплата каждому из таковых по одной тысяче евро.

Также в решении исполнительного комитета было особо отмечено, что данные шаги являются дополнительными по отношению к ежегодной программе помощи FIE.

В своем письме федерациям, Алишер Усманов, возглавляющий Международную федерацию фехтования, отметил вынужденную необходимость отмены либо же переноса соревнований, равно как и всестороннюю изученность проблемы в сотрудничестве со специалистами, представителями спортсменов и, безусловно, руководящими органами в странах-участницах.

Как подчеркнул в своем письме Усманов, «некоторые из этих решений было непросто принять, но защита здоровья наших спортсменов и всех членов фехтовальной семьи, а также создание равных и разумных условий для всех сторон являются приоритетными по отношению ко всем другим аргументам».

Таким образом, получила свое начало не виданная ранее программа поддержки фехтования, результаты действия которой мы сможем наблюдать в самом ближайшем будущем.

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