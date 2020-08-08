Мастер на века

Имя семикратного олимпийского чемпиона Аладара Геревича все реже вспоминается в наше время, а потому хотелось бы напомнить о недостижимых по сей день результатах короля фехтования.

Аладар Геревич родился в 1910 году в тогдашней Австро-Венгрии. Сам того не ведая, в двухлетнем возрасте Аладар стал косвенно сопричастен с фехтованием, ведь на Олимпиаде 1912 года его будущий тесть, Альберт Боген, завоевал золотую медаль.

Детство Аладара прошло в неспокойные годы Первой мировой, завершившейся распадом страны и образованием независимой Венгрии. Увлечение Геревича фехтованием быстро дало о себе знать и молодой спортсмен стремительно улучшал свои результаты, сумев к возрасту в двадцать один год стать чемпионом мира в командной сабле и квалифицироваться на Олимпиаду 1932 года вместе со сборной Венгрии.

Фехтование FIE протягивает руку помощи 16/07/2020 В 11:29

События в Лос.Анджелесе стали еще одной страницей в книге успехов Аладара, ведь именно там ему удалось завоевать первое олимпийское золото благодаря выступлениям в командной сабле. Там же, его будущая супруга Эрне Боген-Богати, с которой они поженятся в 1938 году, отличилась бронзой в рапире.

За этими успехами следовали победы в команде на Чемпионатах мира в Будапеште (1933), Варшаве (1934) и Лозанне (1935). В рамках последнего Аладар также оформил индивидуальное чемпионство в сабле и завоевал бронзу в командной рапире.

Не следующей Олимпиаде, в 1936 в Берлине, Геревич добрался до полуфинала одиночной сабли, получив бронзовую медаль, а также повторил свой командный успех, вновь, вместе с партнерами по команде, взяв золото.

На парижском чемпионате мира в 1937 венгерской команде не было равных. После вынужденной паузы, связанной с событиями Второй мировой, Геревич триумфально возвращается на мировую арену, беря индивидуальное и командное золото на Олимпиаде 1948 года в Лондоне. В том же году у Геревича родился сын Пал, которому также будет суждено будет стать призером Олимпиады.

Вслед за этим бли добыты два золота Чемпионата мира в Стокгольме в 1951 году и сразу три медали на Олимпиаде-1952 в Хельсинки: золото в командной сабле, серебро в индифидуальной сабле и бронза в командной рапире.Абсолютно идентичный результат покорился Аладару на ЧМ-1953 в Брюсселе, а вслед за этим, в 1954 в Люксембурге и в 1955 в Риме в актив Геревича добавились еще четыре медали – три золота и бронза.

Турбулентный для Венгрии 1956 стал настоящим испытанием для представлявших ее спортсменов, однако Геревич и его товарищи по команде проявили характер и вновь стали золотыми призерами в командной сабле в рамках Олимпиады в Мельбурне.

Вернувшись на родину, Аладар добывает еще несколько титулов чемпиона мира,а в 1960, в возрасте пятидесяти лет, вновь едет на Олимпиаду, игрорируя недовольные голоса скептиков. Как результат – заслуженное первое место в командной сабле.

Этот успех стал последним серьезным достижением Геревича на мировой арене, после чего он переключился на тренерскую работу.

За свою карьеру он становился олимпийским чемпионом на шести Олимпиадах подряд с 1932 по 1960 годы, завоевав первую и последнюю медали с разницей в двадцать восемь лет! Также шесть раз подряд удавалось завоевать первое место на Олимпиаде лишь одному человеку – немке Биргит Фишер в гребле на байдарках, а награды Олимпиады с подобным интервалом по времени – лишь новозеландскому всаднику Марку Тодду – с 1984 по 2012 года.

Фехтование Славные воспоминания из фехтования: первые шаги и важнейшие победы российских спортсменов 15/06/2020 В 08:30