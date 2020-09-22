Спортсмены из Поднебесной берут все больше призовых мест на Олимпиадах и Чемпионатах мира, а их руководство не скрывает своих планов побороться за мировое лидерство.

Свой долгий путь к вершине китайские фехтовальщики начали еще раньше, отметившись прорывом на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. Благодаря завоеванию первой в истории золотой медали в данном виде, спортивное руководство страны принялось поощрять развитие фехтования у себя дома, разглядев возможность показать нарастающую силу Китая еще в одном аспекте.

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За временной отрезок в девять Олимпиад, Китай завоевал аж четырнадцать медалей разного качества, четыре из которых были высшей пробы. Для сравнения, Соединенные Штаты за аналогичный период добавили себе в копилку лишь тринадцать.

Данный успех не был случайным, если посмотреть на статистику развития данного вида спорта внутри страны. К примеру, состоянием на две тысячи восемнадцатый год, в КНР действовало почти шестьсот профессиональных клубов, объединяющих свыше трехсот тысяч членов. Особенно впечатляющими эти цифры становятся, если присмотреться к динамике роста – плюс шестьдесят процентов в год! Ожидается, что к концу текущего года количество клубов достигнет семи сотен.

Понятно, что не все начинающие останутся в спорте надолго, ведь, сделав первые попытки, многие бросают занятия. Однако это именно тот случай, о котором можно смело утверждать, что количество перейдет в качество. Более того, следует отметить, что три четверти новичков в упомянутых цифрах роста – это дети и подростки возрастом до шестнадцати лет, что говорит об абсолютной работе на перспективу. И это при том, что в крупных городах годовой бюджет на обучение ребенка, покрываемый родителями, может без проблем достигать трех с половиной тысяч долларов США.

Привлекательность спорту придает как сравнительно низкая травмоопасность, так и способность поддерживать занимающихся в хорошей физической форме.

Понимая возросший интерес и отсутствие большого числа высококлассных спортсменов по отношению к общему числу занимающихся, руководство китайского фехтования взялось системно решать проблему, развернув программу привлечения квалифицированных специалистов со всего мира. Одной из целей данного шага было объявлено ударное выступление на Олимпиаде в Токио-2020. Ввиду переноса последней, придется запастить терпением, чтобы проверить амбиции Поднебесной.

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