Двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию Яна Егорян приостановила спортивную карьеру.

«Яна Егорян взяла паузу в карьере. Пока до Нового года, а там посмотрим. О точных сроках возвращения и перспективах выступить на Олимпийских играх в Токио я на данный момент говорить не готов», – цитирует «Р-Спорт» главного тренера сборной России Ильгара Мамедова.

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  • 26-летняя Егорян специализируется на саблях.
  • В Рио-2016 она выиграла личное золото в финальном поединке против Софьи Великой, а также стала чемпионкой командного турнира.
  • Летом 2021 года состоится Олимпиада в Токио.

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