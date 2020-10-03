Двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию Яна Егорян приостановила спортивную карьеру.
«Яна Егорян взяла паузу в карьере. Пока до Нового года, а там посмотрим. О точных сроках возвращения и перспективах выступить на Олимпийских играх в Токио я на данный момент говорить не готов», – цитирует «Р-Спорт» главного тренера сборной России Ильгара Мамедова.
- 26-летняя Егорян специализируется на саблях.
- В Рио-2016 она выиграла личное золото в финальном поединке против Софьи Великой, а также стала чемпионкой командного турнира.
- Летом 2021 года состоится Олимпиада в Токио.