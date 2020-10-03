«Яна Егорян взяла паузу в карьере. Пока до Нового года, а там посмотрим. О точных сроках возвращения и перспективах выступить на Олимпийских играх в Токио я на данный момент говорить не готов», – цитирует «Р-Спорт» главного тренера сборной России Ильгара Мамедова.