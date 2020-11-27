26-летняя Егорян пришла на шоу после премьеры фильма о фехтовании «На острие» – она была прототипом одной из главных героинь.

«Я планировала выиграть еще одно золото в Токио, и чтобы ты пригласил меня, – сказала спортсмена Ивану Урганту. – Олимпиаду отменили, надо было думать, как же сделать так, чтобы ты меня пригласил. Я забеременела, и фильм сняли».