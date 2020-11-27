Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию Яна Егорян объявила о беременности в эфире передачи «Вечерний Ургант».
26-летняя Егорян пришла на шоу после премьеры фильма о фехтовании «На острие» – она была прототипом одной из главных героинь.
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«Я планировала выиграть еще одно золото в Токио, и чтобы ты пригласил меня, – сказала спортсмена Ивану Урганту. – Олимпиаду отменили, надо было думать, как же сделать так, чтобы ты меня пригласил. Я забеременела, и фильм сняли».
- В октябре стало известно, что Яна приостановила карьеру.
- В Рио-2016 она выиграла личное золото в финальном поединке против Софьи Великой, а также стала чемпионкой командного турнира.
- Олимпиада-2020 перенесена на лето 2021 года.
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