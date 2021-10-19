Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян отреагировала на увольнение из Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московской области.

По словам спортсменки, одной из причин увольнения был указан пропуск чемпионата России, на котором Егорян не выступила из-за рождения ребенка.

«Московская область мне абсолютно ничего не дала. Я никогда от них ничего не требовала. А сейчас меня просто выкинули. Выкинули как ненужную собаку на улицу и думают, что я буду молчать. Второй месяц я сижу без зарплаты, но все равно тренируюсь для того, чтобы идти дальше и завоевывать новые медали. Но, к сожалению, Московской области я не нужна», – сказала Егорян.

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Об увольнении спортсменки сообщил вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«Яна Егорян в конце августа была уволена из ГБУ МО «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», так как директор центра Денис Зуев посчитал, что такая спортсменка не нужна Московской области. Яну с удовольствием возьмут другие регионы, но ее преданность МО вызывает уважение! В мае 2021 года Яна стала мамой и после необходимой паузы начала тренировочный процесс.

Не хочется всех этих писем в прокуратуру для восстановления Яны на работе, нет необходимости напоминать этим «специалистам» о защите материнства, хочется нормального человеческого отношения к нашим спортсменам и тренерам, которые много лет трудятся и приносят медали региону и стране! И, конечно, хочется, чтобы каждый занимался своим делом, в котором разбираешься и имеешь знания… Но об этом можно только мечтать!» – написал Мамедов в инстаграме.

На Олимпийских играх в Рио-2016 Егорян завоевала две золотые медали.

Спортсменка приостановила карьеру в 2020-м, а в мае этого года родила ребенка.

1 октября Егорян объявила о возобновлении карьеры.

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