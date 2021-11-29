Международная федерация фехтования (FIE) является мировым руководящим органом фехтования. Штаб-квартира находится в швейцарской Лозанне, а в ее состав входят 155 федераций-членов, которые представляют данный спорт по всему миру. Миссия FIE - способствовать развитию фехтования во всем мире и обучать людей ценностям, присущим фехтованию.

Выборный Конгресс ранее был запланирован к проведению в Москве в прошлом году, но был отложен, а место проведения было перенесено, по причине пандемии COVID-19. На этом Выборном Конгрессе делегаты избрали членов Исполнительного комитета FIE и различных комиссий FIE на период до 2024 года.

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Главной новостью Конгресса стало переизбрание Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования (FIE). Господин Усманов был впервые избран президентом FIE в 2008 году, а затем был переизбран в 2012, 2016 годах, а также в результате безальтернативной кампании в этом году.

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Бывший саблист был президентом Федерации фехтования России и Европейской конфедерации фехтования и долгое время оказывал финансовую поддержку FIE.

Хотя фехтование было олимпийским видом спорта с 1896 года, Олимпийские игры 2020 года в Токио считают особенно успешными. В рамках этих игр прошло 12 турниров по фехтованию, и впервые в истории Олимпиады были проведены как командные, так и индивидуальные соревнования по всем трем видам оружия (рапира, шпага и сабля) как для мужчин, так и для женщин.

FIE, возглавляемая господином Усмановым, сыграла ключевую роль в этом успехе. И Усманов предсказывает, что данный спорт продолжит развиваться, заявив Конгрессу: «Я абсолютно уверен в блестящем будущем фехтования еще и потому, что сегодня у нас есть тысячи юниоров и кадетов, профессиональных тренеров и опытных чемпионов, судей, сотрудников FIE и федераций-членов, и волонтеров, которые любят и развивают наш спорт».

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, поздравил господина Усманова по поводу его переизбрания, прокомментировав: «Я поздравляю моего друга Алишера Усманова с его переизбранием на пост Президента FIE. Господин Усманов сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире, и я уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит свое дальнейшее развитие».

Усманов останется руководителем FIE до истечения текущего срока в 2024 году.

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