Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выйти на поединок с командой России в 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в Каире.

За отказ выходить на дорожку украинским рапиристам присудили техническое поражение. Российская команда в четвертьфинале встретится с победителем схватки Польша – Япония. За сборную России на этапе Кубка мира в Египте выступают Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Искандер Ахметов.

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