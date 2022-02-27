Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выйти на поединок с командой России в 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в Каире.
За отказ выходить на дорожку украинским рапиристам присудили техническое поражение. Российская команда в четвертьфинале встретится с победителем схватки Польша – Япония. За сборную России на этапе Кубка мира в Египте выступают Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Искандер Ахметов.
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Сборная Чехии по футболу отказалась играть против России в возможном стыковом матче за право выйти на ЧМ-2022. Ранее так же поступили Швеция и Польша.
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