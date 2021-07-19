Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов жестко раскритиковал условия проживания в олимпийской деревне Токио-2020.

«Сегодня мы прилетели в Токио, увидели деревню и те условия, в которых будем находиться в течение олимпийского турнира. Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня – это настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко.

Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолете, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел – на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же ненормально. Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Как подключить интернет – загадка, вразумительных инструкций нигде нет. Я уже не говорю про кровати... Но, как говорится, человек ко всему привыкает. Придется и нам привыкать», – цитирует Мамедова «Р-Спорт».

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