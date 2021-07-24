Российская шпажистка Айзанат Муртазаева боролась за бронзу Олимпийских игр в Токио, но не сумела принести стране вторую медаль Игр-2020.

В поединке за третье место 19-летняя Муртазаева уступила Катрине Лехис из Эстонии. Итоговый счет – 8:15.

В главном финале сразятся китаянка Сунь Ивэнь и румынка Ана Мария Попеску.

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Первую медаль принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки.

В фехтовании разыгрывается 12 комплектов наград.

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