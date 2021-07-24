На турнире по фехтованию Арон Силадьи (Венгрия) и Луиджи Самеле (Испания) cразились за золото. Венгерский саблист оказался сильнее. Он победил итальянца со счетом 15:7. 31-летний Силадьи стал трехкратным олимпийским чемпионом.

В поединке за бронзу южнокореец Ким Джон Хван победил Сандро Базадзе из Грузии со счетом 15:11.

Российский спортсмен Камиль Ибрагимов выбыл в четвертьфинале.

В фехтовании разыгрывается 12 комплектов наград.

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Токио-2020 «Средневековье». Русские фехтовальщики – об олимпийской деревне 19/07/2021 В 11:10