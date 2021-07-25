Российская фехтовальщица Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях рапир. В поединке за третье место она победила итальянку Аличе Вольпе – 15:14.
Это вторая олимпийская медаль в карьере Коробейниковой. В Лондоне-2012 она завоевала серебро в командном соревновании рапир. Также Лариса – трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.
  • В активе России стало 5 (1-2-2) медалей.
  • Золото турнира рапиристок разыграют Инна Дериглазова и Ли Кифер.
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