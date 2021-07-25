Обновлено 25/07/2021 в 12:06 GMT

Российская рапиристка Инна Дериглазова уступила американке Ли Кифер в финальном поединке индивидуального олимпийского турнира в Токио-2020 – 13:15.

В активе Инны стало 3 медали ОИ. Она стала олимпийской чемпионкой Рио-2016 (индивидуальная рапира) и взяла серебро Лондона-2012 (командный турнир).

Бронзовую медаль ранее завоевала еще одна российская рапиристка Лариса Коробейникова.

На счету России стало 6 (1-3-2) медалей Олимпиады-2020.

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