Российская рапиристка Инна Дериглазова уступила американке Ли Кифер в финальном поединке индивидуального олимпийского турнира в Токио-2020 – 13:15.
В активе Инны стало 3 медали ОИ. Она стала олимпийской чемпионкой Рио-2016 (индивидуальная рапира) и взяла серебро Лондона-2012 (командный турнир).
  • Бронзовую медаль ранее завоевала еще одна российская рапиристка Лариса Коробейникова.
  • На счету России стало 6 (1-3-2) медалей Олимпиады-2020.
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