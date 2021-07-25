Украинец Игорь Рейзлин взял бронзу в фехтовании на рапирах. В малом финале 37-летний спортсмен превзошел итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.
За золото поборятся Гергей Шиклоши из Венгрии и француз Ромен Канноне.
Российский дзюдоист Сергей Бида выбыл в четвертьфинале, уступив Канноне со счетом 12:15.
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Коробейникова взяла бронзу в рапире
- Это вторая медаль сборной Украины: 24 июля бронзу завоевала дзюдоистка Дарья Белодед.
- В фехтовании разыгрывается 12 комплектов наград.
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