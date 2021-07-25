Украинец Игорь Рейзлин взял бронзу в фехтовании на рапирах. В малом финале 37-летний спортсмен превзошел итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

За золото поборятся Гергей Шиклоши из Венгрии и француз Ромен Канноне.

Российский дзюдоист Сергей Бида выбыл в четвертьфинале, уступив Канноне со счетом 12:15.

Токио-2020 Коробейникова взяла бронзу в рапире ЧАС НАЗАД

Это вторая медаль сборной Украины: 24 июля бронзу завоевала дзюдоистка Дарья Белодед.

В фехтовании разыгрывается 12 комплектов наград.

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