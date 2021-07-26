Украинская саблистка Ольга Харлан не вышла в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Первый номер рейтинга проиграла китаянке Ян Хенъюй (32-я сеяная) со счетом 12:15.

Харлан вела по ходу встречи со счетом 6:2, но пропустила 6 уколов кряду и закончила первый период, проигрывая 6:8. Затем украинка смогла переломить ход поединка и сделать счет 11:10 в свою пользу. Однако Харлан пропустила 5 уколов подряд, в результате чего завершила выступление в Токио.

Харлан – олимпийская чемпионка Пекина-2008 и серебряная призерка Рио-2016 в командной сабле.

В индивидуальном первенстве украинка два раза брала бронзу – в Лондоне-2012 и Рио-2016.

В данный момент Украина на Олимпиаде завоевала две бронзы. Одна – у дзюдоистки Дарьи Белодед, вторая – у шпажиста Игоря Рейзлина.

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