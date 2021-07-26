Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова встретятся в финале Олимпийских игр. Таким образом сборная России обеспечила себе золотую и серебряную медали Олимпиады.
Позднякова одолела француженку Манон Брюне со счетом 15:10, а Великая победила Анну Мартон из Венгрии – 15:8.
- Великая вышла в финал на второй Олимпиаде подряд. На Играх-2016 в Рио также состоялся российский финал, где Великая проиграла Яне Егорян.
- Позднякова и Великая встретятся в финале 26 июля в 14:45 (мск).
- Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
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