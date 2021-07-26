Российская саблистка София Позднякова в финале олимпийского турнира по фехтованию одолела соотечественницу Софью Великую.

Счет – 15:11 в пользу Поздняковой. Великая вела по ходу встречи 5:2, но к перерыву девушки ушли при счете 8:7. В начале второй половины встречи Позднякова вышла вперед и довела встречу до победы.

Бронзу взяла Манон Брюне, которая победила Анну Мартон – 15:6.

Великая вышла в финал на третьей Олимпиаде подряд. На Играх-2016 в Рио также состоялся российский финал, где Великая проиграла Яне Егорян.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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