Российская саблистка София Позднякова в финале олимпийского турнира по фехтованию одолела соотечественницу Софью Великую.
Счет – 15:11 в пользу Поздняковой. Великая вела по ходу встречи 5:2, но к перерыву девушки ушли при счете 8:7. В начале второй половины встречи Позднякова вышла вперед и довела встречу до победы.
- Бронзу взяла Манон Брюне, которая победила Анну Мартон – 15:6.
- Великая вышла в финал на третьей Олимпиаде подряд. На Играх-2016 в Рио также состоялся российский финал, где Великая проиграла Яне Егорян.
- Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
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