Как и пять лет назад в Рио, золото в сабле в Токио еще до решающей битвы отдали России: в 2016-м Яна Егорян в финале проколола Софью Великую, в 2021-м с Соней то же трюк проделал ее тезка – София Позднякова. Для 24-летней саблистки золото Игр – первое, как и сама Олимпиада, для Великой – это четвертый заход на личную награду. Золото было близко, но забрала его именно та, кто и удерживал все эти годы Великую в топе.

Великая и Позднякова Фото: Getty Images

В отсутствии Егорян, которая в декрете, выпад Поздняковой в сторону Великой точно не должен был шокировать ни спортсменку, ни болельщиков. София заявила о себе еще три года назад после удачной командной работы на чемпионате Европы в сабле – три победы в 2017-м,2018-м, 2019-м. А финал чемпионата мира в Уси 2018-го перетащил ее в высшую лигу. Тогда в Китае на ранних стадиях Поздянкова разделалась сразу с тремя чемпионками мира в командных турнирах – американками Энн-Элизабет Стоун и Дагмарой Возняк и итальянкой Ирене Векки, а в финале юниорка заколола саму Великую. Преимущество в том поединке было настолько впечатляющим, что Позднякова даже позволила себе его растерять – она чудом не отдала отрыв в пять уколов, но дожала.

Токио-2020 Позднякова взяла золото Олимпиады, у Великой – серебро 4 ЧАСА НАЗАД

«Если бы я выиграла золото, то вообще бы сказала, что мне это неинтересно. А так ты дала мне смысл задержаться тут», – сказала после финала Великая. Нереальная конкуренция взбудоражила Великую на новый подвиг – с четвертого раза взять личное золото ОИ. В свои 36 она, казалось, готова была это сделать даже с закрытыми глазами: за ее спиной восемь золотых медалей с чемпионатов мира, 14 – с Европы и одна с Олимпиады в Рио (всего – 42 штуки). Самая стабильная и несгибаемая – она дважды после родов и трижды после болезненных поражений возвращалась и выходила на пик, чтобы потом опять начать сначала.

Сначала в лондонском финале Великую сокрушила малоизвестная кореянка Ким Джи Ён, хотя россиянка была в отменной форме. После между Софьей и золотом встала тогда совсем ноунейм Яна Егорян. Девушка только начинала путь, а сетка до финала казалась адовой. К тому же против нее говорила молодость и неопытность: она фехтовала сверхэмоционально и часто (например, в том финале) теряла концентрацию. Но Егорян смело шла в бой и довела встречу до кульминационных 14:14. Судьбу золотой медали решил один укол россиянки, но не Великой.

Яна Егорян Фото: Getty Images

Зато в Токио таких уколов в запасе у другого новичка Олимпиады Поздняковой было аж четыре. И свой решающий замах она реализовал тут же. Каждый раз Софья чуть-чуть не добиралась до момента своего триумфа, и мешали ей совсем не опытные и более прожженные дамы, а смелые и ничего не страшащиеся девчонки. Но если для Яны и Ким карьера после олимпийского золота почти не знает громких побед в одиночке, то тезка Великой постарается стать достойной заменой.

«Мне очень хочется фехтовать с ней в одной команде на следующем чемпионате мира, на Олимпийских играх. Еще когда я только начала заниматься этим видом спорта, то мечтала о том, что когда-то смогу фехтовать с Соней, быть с ней в одной команде. Когда после Игр говорили, что после рождения ребенка она больше не вернется на дорожку, я очень расстроилась. А сейчас имею возможность тренироваться с такой талантливой и именитой спортсменкой. И постараюсь перенять у нее то, чем она сильна, чтобы стать достойным преемником», – говорила Позднякова после ЧМ-2018.

Ее слова о будущем после поединка уже растаскали на цитаты все медиа страны. Есть шанс, что Софья встанет в один ряд с Роджером Федерером и Уле-Айнаром Бьорндаленом, но в отличие от них, дождется случая забрать личку в 40 лет – теперь уже на Играх в Париже в 2024-м.

Токио-2020 Россия забрала золото и серебро в фехтовании на саблях 7 ЧАСОВ НАЗАД