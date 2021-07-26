Российская саблистка Софья Великая прокомментировала поражение в третьем подряд финале Олимпиады в личном турнире. 36-летнюю Великую обыграла соотечественница София Позднякова (15:11).
«У меня есть сожаление, но нет отчаяния. Понимаю, что вся страна ждала победы. Видимо, допустила ошибки. Немного не хватило. Сегодняшний турнир у меня был в удовольствие. Не было напряжения, которое было в Рио. Так как не было международных соревнований, мы сегодня были равны все, все получали удовольствие от встречи друг с другом. Придется ехать на пятую Олимпиаду. Пока говорю это во вселенную. Но так как осталось три года, возможность для этого есть: год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступить», – цитируют Великую РИА Новости.
- Девушки из России вторую Олимпиаду подряд разыграли медали в фехтовании на саблях.
- Великая завоевала серебро на третьих Играх подряд. В Лондоне-2012 она проиграла кореянке Ким Джи Ён, а в Рио-2016 – Яне Егорян.
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